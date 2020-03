La Guàrdia Urbana de Barcelona té gairebé un 10% dels efectius en quarantena

El cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona comptava, fins aquest divendres, amb 276 agents confinats pel coronavirus. El que suposa un 8,9% de tota la plantilla, que és de 3.100 agents. En començar la setmana n'hi havia 94, per tant, al llarg d'aquest cinc dies ha crescut en 182, segons que ha pogut saberAixò suposa una mitjana de més de 36 per dia, encara que va ser de dijous a divendres és quan més es va enfilar: 72, passant de 204 a 276. Els agents confinats ho estan perquè tenen algun símptoma o perquè han estat, a la feina o a casa, en contacte amb positius per coronavirus.En relació als positius, també fins aquest divendres, se n'han notificat vuit, després que el primer es conegués dimarts. Des d'aleshores, hi ha hagut un creixement progressiu: dos més dimecres, cinc dijous i els vuit d'aquest divendres.Precisament, aquest dissabte el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una conferència de premsa, concretava que hi havia 1.165 efectius de tots els cossos policials de Catalunya aïllats a casa seva -entre Mossos d'Esquadra i policies locals-, encara que sense detallar el nombre de positius i remarcant també com una mesura de prevenció.A Catalunya hi ha 18.000 agents dels Mossos i uns 11.000 de les policies locals. L'índex de positius i confinament és, per tant, molt menor al de la policia local barcelonina. Tot just el 4% segons les dades del conseller.Aquestes xifres, per tant, col·loquen el cos barceloní entre els més afectats de Catalunya, concentrant gairebé el 25% dels confinaments dels agents catalans, quan precisament els efectius policials, juntament amb d'altres cossos de seguretat, resulten els més necessaris per tal que es garanteixi el compliment de l'aïllament domiciliari per part de la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor