Confinats fins l'11 d'abril: Sánchez amplia l'estat d'alarma

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha concretat des de la Moncloa les decisions preses després de reunir-se amb els presidents autonòmics. L'estat d'alarma s'allargarà dues setmanes més i el confinament dels ciutadans i la resta de mesures excepcionals duraran, per tant, fins l'11 d'abril. Abans de la intervenció pública del president espanyol ja havia transcendit que el consell de ministres validaria dimarts la prolongació del confinament 15 dies més . Dimecres es votarà al Congrés, un tràmit imprescindible abans de fer-se efectiva la mesura. "Espero comptar amb el suport del conjunt de la cambra", ha afirmat.Sánchez ha qualificat com a "patriòtica" la convicció de quedar-se a casa, un missatge emès pocs minuts després que el president de la Generalitat, Quim Torra, també hagués comparegut per demanar un "confinament absolut" i aturar les activitats laborals no imprescindibles. "He rebut suport i comprensió dels presidents autonòmics", ha dit el president espanyol des de la Moncloa, tot definint les diferències amb la Generalitat com a "matisos".El govern espanyol ha validat més decisions en la conferència de presidents autonòmics, una cimera que Sánchez ha adjectivat com a "reunió d'estat". La primera mesura és que, de forma immediata, totes les residències de gent gran de titularitat privada passaran a mans de l'Estat per "pal·liar" la saturació de les residències públiques. Se seguiran el mateix camí, per tant, que el que es va aplicar amb la sanitat privada. Sánchez també ha avisat que l'exèrcit espanyol incrementarà la seva presència al territori estatal, per exemple, per reforçar infraestructures crítiques i facilitar el transport de material sanitari.En el capítol d'accions, la Moncloa preveu incrementar les ajudes als ens locals per al repartiment a domicili de menjar, productes essencials i productes farmacèutics per a persones grans i vulnerables. Sánchez ha recalcat que es distribuiran en els pròxims dies més de 4 milions de mascaretes a les comunitats autònomes per corregir el dèficit de material.El president espanyol ha advertit que venen "dies difícils" i els ha qualificat com una "onada dura". "Demano responsabilitat i disciplina social i cívica", ha exposat Sánchez. En el seu missatge, el líder del PSOE ha recalcat la necessitat de reorientar la indústria espanyola per aconseguir una "producció massiva" dels recursos sanitaris necessaris per combatre la crisi del coronavirus. "Reconec amb humilitat les nostres limitacions", ha reblat Sánchez, que ha posat èmfasi en la necessitat de l'autoabastiment de l'Estat.La nova actualització de víctimes mortals i de persones contagiades a Espanya evidencia com les dades continuen incrementant-se. Segons el Ministeri de Sanitat, a Espanya han mort 1.720 morts i ja hi ha 28.572 contagiats. La xifra de persones que han perdut la vida a l'Estat per culpa de la pandèmia ha crescut en 394 en les últimes 24 hores . Més de 2.500 afectats han estat donats d'alta.La progressió de les dades d'afectats a l'Estat indiquen la gravetat de la crisi. Segons els càlculs fets per, Espanya és l'estat on els morts per coronavirus creixen més i dimecres ja podria superar la Xina en nombre de víctimes mortals ( vegeu aquesta informació ).

