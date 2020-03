El Govern denuncia 3.200 ciutadans per no complir el confinament

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest diumenge a la tarda que els Mossos d'Esquadra han aixecat 3.194 actes de denúncia a ciutadans que no han seguit les mesures de confinament decretades per la Generalitat. Buch ha detallat que s'han identificat fins a 10.633 vehicles en les últimes hores i, en gairebé un terç dels casos, la mesura ha anat acompanyada d'una denúncia. La policia catalana va desplegar un ampli dispositiu de seguretat des de divendres per evitar desplaçaments innecessaris i viatges a segones residències, especialment a les sortides de Barcelona.Les dades registrades per Interior sobre la circulació de vehicles en les últimes hores indiquen que bona part de la població catalana ha seguit el confinament. Buch ha explicat que s'ha reduït en un 92% el trànsit de sortida de Barcelona en comparació a un dia equivalent de l'any passat mentre que el volum de circulació d'entrada a la capital catalana ha estat un 88% menor. A partir de la mitjanit d'aquest diumenge a dilluns, els Mossos d'Esquadra ja exigiran als conductors el certificat de responsabilitat emès per Interior.En relació a l'afectació del coronavirus en els cossos de seguretat, Buch ha especificat que fins a 1.190 agents -de Mossos d'Esquadra i de policies locals- estan confinats en aquests moments per evitar possibles contagis. També ha subratllat que fins ara s'han produït 26 positiu per coronavirus en agents policials. En el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, hi ha un 10% dels efectius en quarantena, tal com ha avançat NacióDigital En el seu missatge d'aquest diumenge a la tarda, el conseller d'Interior ha insistit en el fet que, des del 13 de març, el Govern demana a l'executiu espanyol un confinament total de Catalunya. "Fa 10 dies i la resposta ha estat negativa. És evident que així no podem continuar, no és una lluita política. És una lluita contra una pandèmia", ha lamentat Buch. El conseller també ha exposat que, a hores d'ara, no ha rebut "cap missatge" del govern espanyol per coordinar-se en relació al desplegament de més militars en les infraestructures crítiques de l'Estat, tal com ha anunciat Pedro Sánchez en la seva compareixença.Les últimes dades d'afectació a Catalunya són d'aquest dissabte: 69 morts en 24 hores a Catalunya pel coronavirus , que eleven el nombre de víctimes mortals fins a 191. Per intentar atendre l'allau de casos -4.704 contagiats, segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut-, el Govern ha començat a utilitzar hotels com a alternativa a l'aïllament domiciliari . Amb aquesta mesura també s'intenta mitigar la saturació dels hospitals catalans.

