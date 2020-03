Gairebé 400 morts en menys de 24 hores: les víctimes a l'Estat es disparen

Nova actualització de víctimes mortals i de persones contagiades a Espanya. El balanç d'afectats per coronavirus continua creixent, segons les dades del Ministeri de Sanitat: 1.720 morts i 28.572 contagiats. La xifra de persones que han perdut la vida a l'Estat per culpa de la pandèmia ha crescut en 394 en les últimes 24 hores. Més de 2.500 afectats han estat donats d'alta. La xifra de contagiats a Catalunya ascendeix fins al 4.704 i els 191 morts, 69 dels quals en l'últim dia La progressió de les dades d'afectats a l'Estat indiquen la gravetat de la crisi. Segons els càlculs fets per, Espanya és l'estat on els morts per coronavirus creixen més i dimecres ja podria superar la Xina en nombre de víctimes mortals ( vegeu aquesta informació ).Atenent aquesta realitat, el president espanyol ha comunicat aquest diumenge al president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta de líders autonòmics que demanarà allargar l'estat d'alarma dues setmanes més . Ho ha fet en la cimera telemàtica que han mantingut aquest diumenge al matí. Les mesures excepcionals, que inclouen el confinament dels ciutadans, s'allargaran 15 dies més un cop s'hagi fet efectiva la petició al Congrés. El tràmit es completarà la setmana que ve.Els responsables tècnics i sanitaris de que estan gestionant la crisi sanitària del coronavirus a l'Estat van anunciar aquest dissabte que es començaven a distribuir 640.000 tests ràpids per millorar la detecció de nous casos. La previsió és arribar a un milió de tests d'aquestes característiques en els pròxims dies. També s'estan distribuint 500.000 mascaretes per a professionals i 800.000 per a pacients, i s'han comprat 700 respiradors.

