Portbou denuncia que Renfe ven bitllets a França deixant-los «tirats» pel tancament de fronteres

Portbou denuncia que Renfe ven bitllets cap a França malgrat que la frontera està tancada com a conseqüència de l'estat d'alarma. El problema és que "no els dona cap alternativa" un cop arriben a l'estació alt-empordanesa, on el tren mor.Això provoca que desenes de persones hagin de recórrer a peu els set quilòmetres que hi ha entre Portbou i Cervera de la Marenda, la primera estació francesa, per seguir el trajecte. Aquest dissabte un grup de set turistes – quatre suïssos i tres francesos – han dormit als baixos de l'Ajuntament, segons va explicar Ràdio Girona i han confirmat fonts municipals a l'ACN. De fet, el mateix alcalde, Xavi Barranco, ha estat qui ha traslladat els turistes a França aquest diumenge al matí amb furgoneta.

