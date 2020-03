Una noia de Rubí, atrapada a Nova Zelanda: «L'ambaixada em va recomanar comprar una tenda de campanya»

Díez

Segon cas d'una jove de Rubí atrapada fora de les fronteres espanyoles i sense solucions per part de l'ambaixada . Es tracta de la Laia, que es troba a Nova Zelanda, on va viatjar amb la intenció de passar-hi un mes de vacances. Havia de tornar aquest diumenge, 22 de març, però fa uns dies li van escriure per canviar-li la data del vol, sense més novetats. Va contactar amb l'ambaixada espanyola per veure què podia fer, i la resposta que li van donar va ser la mateixa que a tots els espanyols que han denunciat casos similars: que agafés un vol com més aviat millor, i que si es volia quedar, li arreglarien el visat.Un cop aconseguida una nova data per volar, el 19 de març, li van comunicar que el seu viatge quedava cancel·lat, li van retornar els diners i no li van donar cap més opció. En tornar a contactar amb l'ambaixada, i després de repetir-li que intentés comprar un vol com més aviat millor o arreglés el visat per quedar-se, la Laia va manifestar la seva preocupació: "No tinc casa aquí, si em quedo i posen la gent en quarantena, què faig?". La resposta de l'ambaixada va ser que "si no tenia diners per pagar-se una habitació aquí, em comprés una tenda de campanya i me'n vagi a viure a un càmping".Ahir al matí, la Laia va tornar a l'aeroport d'Auckland a intentar resoldre la situació, i va poder comprar un altre vol que havia de sortir a primera hora, però a l'hora de fer eles va trobar que no la van deixar embarcar "perquè les fronteres en trànsit estan tancades", només deixaven entrar a la gent que es volia quedar a Sidney. Tot i això, i en veure com estaven autoritzant a altres persones amb passaport europeu a viatjar en trànsit, demana un altre vol però li responen que està tot ple."Per sort ha contactat amb mi un noi via Facebook, que es troba en la mateixa situació que jo, i estem aquí els dos junts intentant comprar un vol per tornar". El noi ensenya el preu del vol: 3.600 €. "Vols que desapareixen, que no sabem si el comprarem i ens els cancel·laran...".La Laia explica, a través del seu Instagram, que hi ha uns quaranta espanyols a Nova Zelanda que es troben en la mateixa situació i sense saber què fer. "Tot apunta que aquí aviat començaran a complicar-se les coses, i tancaran fronteres i aleshores sí que ja no podrem sortir", diu, i demana que si algú els

