Dues setmanes més d'estat d'alarma: l'anunci de Sánchez a Torra en la cimera de presidents

Les mesures excepcionals vinculades a l'estat d'alarma, que inclouen el confinament dels ciutadans, s'allargaran dues setmanes més. És la proposta que ha traslladat el president espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió telemàtica que ha mantingut amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta de líders autonòmics per intentar frenar la propagació del coronavirus. Sánchez demanarà al Congrés dimecres que ve poder prolongar l'estat d'alarma. És un tràmit obligatori, però la Moncloa sap que compta amb un suport majoritari a la cambra baixa per validar-ho.A banda del confinament dels ciutadans als seus domicilis, ampliar l'estat d'alarma implicarà que els ministeris de Sanitat i Interior continuïn disposant de les competències en matèria sanitària i policial. Això implica tant l'última decisió sobre els recursos sanitaris com el control efectiu dels Mossos d'Esquadra.La reunió de Sánchez amb els presidents autonòmics s'ha produït una setmana després de l'últim contacte, en què Torra va insistir en el confinament total de Catalunya, una petició que el Govern ha repetit durant tota la setmana. La cimera de diumenge passat es va tancar amb polèmica: el president de la Generalitat es va negar a subscriure un comunicat conjunt de Sánchez i tots els líders autonòmics . "Quan es prenguin les mesures necessàries i s'atenguin les demandes urgents que ha fet el president, entrarem en els comunicats", va defensar en aquell moment l'entorn del president. Des d'aquella data, els retrets entre la Generalitat i l'Estat han estat constants.

