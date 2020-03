El País Valencià posa hotels a disposició del personal sanitari per descansar

La Generalitat valenciana medicalitzarà hotels que serveixin de reforç per acollir pacients lleus afectats pel coronavirus i també posarà habitacions d'establiments hotelers a disposició del personal sanitari per a què pugui descansar.Així ho ha anunciat aquest dissabte el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha explicat que ha arribat a un acord amb el sector hoteler del País Valencià.Puig ha agraït "la generositat del sector hoteler", que s'ha bolcat per donar suport a la lluita contra la pandèmia. Per altra part, ha destacat "la importància de protegir tot el personal sanitari".Els hotels estaran operatius a partir de la setmana que ve, a Alacant, València, Castelló i Elx. S'està intentant arribar a acords amb altres municipis.

