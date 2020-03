Perpinyà decreta el toc de queda fins a l'1 d'abril

Perpinyà i la prefectura dels Pirineus Orientals han decretat el toc de queda des d'aquest dissabte al vespre fins a l'1 d'abril per tal d’aturar els contagis de coronavirus, segons informa el portal 3/24 . França té més 12.612 persones infectades per la pandèmia i 562 morts.Així, des de les 8 del vespre i fins a les 6 del matí, a Perpinyà no podrà sortir ningú de casa seva i està prohibit circular a peu, en bicicleta o en cotxe. Altres poblacions franceses, com Niça i Besiers, també han pres la mateixa mesura.L’únic cas en què es permet sortir de casa és per una urgència mèdica. La decisió s’ha pres en detectar que molta gent no feia cas de les ordres de confinament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor