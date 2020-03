Els Països Baixos prohibeixen l'aterratge d'avions procedents d'Espanya

El govern holandès ha prohibit aquest dissabte l’aterratge de tots els avions procedents d’Espanya, al qual ha considerat “un país de risc” per l’alta xifra de casos de contagi per coronavirus. Els Països Baixos ja va prendre aquesta mesura amb anterioritat amb els vols des de i cap a Itàlia, Xina, Iran i Corea del Sud.La prohibició ha entrat en vigor a les 8 del vespre, hora local. La mesura no s’aplicarà als vols de repatriació dels ciutadans holandeses que encara estan a Espanya i tenen intenció de tornar al seu país d’origen, ha informat la ministra d’Infraestructures.

