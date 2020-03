Mampares de metacrilat per protegir i separar la secció de caixes dels supermercats

Mercadona instal·larà mampares de metacrilat per protegir i separar la secció de caixes de tots els supermercats a partir del dilluns 23 de març i al llarg de tota la setmana. Aquesta és una de les noves mesures per garantir la seguretat i salut de clients i treballadors que la cadena ha anunciat aquest dissabte, que complementen les ja adoptades des del passat dijous.A més, també serà obligatori que tots els clients utilitzin guants, del mateix tipus que els que es fan servir a la secció de fruites i verdures, que la companyia posarà a disposició als accessos dels supermercats.Mercadona ja va anunciar el dijous que controlarà l'aforament dels supermercats i quan s'arribi al màxim permès per garantir les distàncies de seguretat hi prohibirà l'entrada. També es va establir un nou horari i ara obren a les nou del matí i tanquen a les vuit del vespre.

