Ja no es permet tenir cura de l'hort particular

Qui tingui un hort particular no pot anar a plantar, ni a regar, ni a tenir-ne cura, ni a recollir els seus fruits, segons una resposta directa que ha donat el Centre de Coordinació operativa de Catalunya (CECAT) a la bateria de preguntes que reben periòdicament sobre les afectacions del confinament per evitar la propagació del coronavirus."Puc anar a l'hort?", feia la pregunta, "no en el cas d'un hort particular, no professional. Sí, en cas que sigui l'activitat professional", ha estat la resposta del CECAT.D'aquesta manera queda resolta l'ambigüitat que existia fins ara ja que no hi havia una normativa específica per a aquests casos, i que es resolia permetent el trajecte fins a l'hort i la seva cura sempre que ho fes una sola persona.Ara, amb la resposta a aquesta pregunta, a la que tenen accés totes les policies de Catalunya, estarà prohibit el trajecte fins a l'hort, i el treball en ell. Aquesta instrucció no és aplicable en els horts integrats en el propi domicili.

