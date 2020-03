Itàlia atura totes les activitats productives menys les essencials pel coronavirus

Itàlia ha decidit aturar totes les activitats productives menys les essencials per fer front al coronavirus, almenys fins al 3 d'abril. En una compareixença del primer ministre, Giuseppe Conte, retransmesa a través de Facebook aquest dissabte a la nit, el representant ha anunciat que només es permetrà que segueixi la producció d'allò "crucial i indispensable per garantir serveis essencials".Aquesta decisió arriba just després que a Itàlia s'hagi registrat el pic més alt de morts per coronavirus, amb 793 víctimes, que eleven a 4.825 les persones que han perdut la vida al país per la Covid-19."Ralentim el motor productiu del país però no el tanquem", ha assegurat Conte, que ha remarcat que es tracta d'una decisió "que no és fàcil" però que és "necessària" per contenir l'epidèmia.Entre les empreses i comerços que es permetrà que continuïn funcionant hi ha el sector de l'alimentació, les farmàcies i parafarmàcies i serveis bancaris i postals, entre altres d'imprescindibles o relacionats amb necessitats bàsiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor