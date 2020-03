El Barça prohibeix a Sergi Roberto participar en un torneig online contra el coronavirus

L'acord comercial entre el Barça i Konami no ha permès a Sergi Roberto disputar un torneig solidari per recollir fons pel coronavirus. Fins a on hem arribat — Jordi Carné Sempere (@jcarnesempere) March 21, 2020

El jugador del Barça Sergi Roberto no podrà participar en el torneig online de futbol FIFA 2020 pels acords comercials que té l'equip amb l'empresa Konami, competència directa de l'empresa que gestiona el famós vídeojoc. Així ho recull en el següent tuit el periodista Jordi CarnéKonami és la companyia que produeix l'altre gran vídeojoc de futbol i què és competència directa del FIFA, el Pro Evolution Soccer (PES) i és també qui té els drets d'explotació de la imatge del Barça en els recreatius. De fet, la prohibició de Sergi Roberto no és l'únic impediment que s'ha donat per aquest acord comercial: el FIFA tampoc té una recreació del Camp Nou pels mateixos motius.L'objectiu d'aquests torneig, que s'allargarà fins diumenges, és el de recaptar fons per lluitar contra la pandèmia. A hores d'ara ja porta recaptats almenys més de 20.000 euros.

