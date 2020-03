Sánchez prepara la ciutadania per al pitjor escenari

Una compareixença per defensar la gestió que està fent l'estat espanyol de la crisi sanitària, però també per preparar la ciutadania per al pitjor dels escenaris. Aquest ha estat l'objectiu de la llarga declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha insistit que arribaran dies "molt durs" en els quals la ciutadania ha d'estar "preparada psicològicament".Sánchez ha fet aquesta compareixença en un dia en què el balanç de la crisi sanitària és de 1.326 morts i 24.926 contagis diagnosticats i en un context en què encara no s'ha assolit el pic d'infectats i el sistema sanitari està altament tensionat. De tots els afectats, 1.612 persones estan a la UCI.En les darreres hores, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha explicat que s'han començat a distribuir 640.000 tests ràpids, que permetrà tenir resultats entre 15 i 20 minuts, es repartiran 1,3 milions de mascaretes a professionals i pacients i es compraran 700 respiradors.

