69 morts en 24 hores a Catalunya pel coronavirus

Segueix augmentant el nombre de morts a Catalunya pel Covid-19, cada cop amb més intensitat. Si divendres havien mort 40 persones per la malaltia, aquest dissabte el Departament de Salut ha aportat la xifra de 69 noves víctimes mortals, cosa que eleva el saldo a 191 morts pel Covid-19 des que la pandèmia va arribar a Catalunya.Quant a nous contagis, la xifra d'aquest dijous és de 501, molt per sota dels 933 del dia anterior -que va segueix com a rècord en un sol dia fins ara. El total de contagis acumulats se situa en 4.704, dels quals 449 són casos greus. A més, hi ha 610 professionals sanitaris infectats. El nombre d'altes des que es va iniciar el brot és de 644Pel que fa al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 220 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot. Sis persones estan greus i 28 han mort amb la Covid-19. Del nombre total de casos, 91 són professionals sanitaris.

