Les sortides de l'àrea metropolitana baixen un 86,9% aquest dissabte

📉 Avui fins a les 18 h, el trànsit a l’àrea de Barcelona s’ha reduit:



➡ De sortida: -86,9%

➡ D'entrada: -85,9%



✅ Durant el dia NO s'ha registrat cap retenció ni incidència viària rellevant



✅ El nostre agraïment als ciutadans que avui us heu quedat a casa #QuedatACasa pic.twitter.com/CoiVJRWTO1 — Trànsit (@transit) March 21, 2020

El trànsit de l'àrea metropolitana s'ha reduït considerablement des del decret d'estat d'alarma del divendres 13 de març. Aquest dissabte, fins a les sis de la tarda ha baixat un 86,9% la sortida de vehicles respecte el dissabte 7 de març, abans de l'ordre de confinament.D'altra banda, les entrades a la capital catalana també ha caigut en un 85,9%. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) no hi ha hagut cap retenció ni incidència viària rellevant al llarg del dia. El SCT ha agrait els ciutadans que s'han quedat a casa aquest cap de setmana a casa i hat fet una crida a seguir-ho fent.A més, també s'ha viscut un descens important del trànsit de turismes que intenta accedir a la Costa Brava. El peatge de l'AP-7 que hi dona entrada, el de Maçanet de la Selva ha registrat molt poc volum de vehicles.

