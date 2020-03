VÍDEO Uns policies animen els infants en quarantena al ritme del «Joan petit quan balla»

El confinament a què el territori està sotmès des de fa una setmana ha deixat diverses escenes poc habituals en altres circumstàncies. En els darrers dies, a les xarxes, s'han viralitzat centenars d'imatges d'iniciatives de solidaritat entre veïns, que mostren la part més humana de la crisi pel coronavirus.

Els infants són dels col·lectius que més noten les hores de quarantena a casa i és per això que la policia mallorquina ha volgut entretenir-los. Dues patrulles del poble d'Algaida s'han aturat aquest dissabte en mig del carrer per cantar el "Joan petit quan balla". Els agents han animat els més petits a ballar al ritme de la popular cançó per tal de distreure'ls durant una estona del confinament. Un policia, fins i tot, s'ha atrevit a treure la guitarra.

