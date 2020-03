Milers de catalans desobeeixen l'estat d'alarma: més de 2.800 sancions i 25.000 identificats en 24 hores

Malgrat les estrictes ordres fixades en l'estat d'alarma per intentar frenar els contagis de coronavirus, milers de ciutadans segueixen saltant-se les normes d'aïllament fixades. Els Mossos, la Guàrdia Urbana i les policies locals han imposat 2.805 sancions i han identificat 12.288 persones que deambulaven pel carrer i 12.741 vehicles, molts d'ells de persones que pretenien anar a la seva segona residència aprofitant el cap de setmana. Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en el balanç d'accions policials en les últimes 24 hores.A nivell estatal, el director operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, ha explicat en roda de premsa que encara hi ha una "minoria d'irresponsables" que ahir van sortir a la carretera i que es van fer 250 detencions i es van aixecar 6.000 actas per "desobediència greu". El director adjunt de la Guàrdia Civil, Laurentino Cña, per la seva banda, ha assegurat que ha fet més de 5.000 accions per combatre la violència masclista durant el confinament.El cap de l'estat de la Defensa, Miguel Villarroya, ha precisat que avui s'han desplegat 1.800 efectius militars en 82 localitats. "Cada dia, el seu esforç suposa milers de ciutadans que no s'infecten i moltes vides salvades", ha dit. Ha precisat que segueixen en tasques de desinfecció a aeroports com el del Prat de Llobregat, a Tenerife, Malàga, València o Castelló, així com en estacions d'AVE d'arreu de l'estat i edificis judicials i de l'administració de l'Estat.

