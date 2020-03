VÍDEO El cap de l'Estat Major espanyol torna al bel·licisme per parlar del coronavirus

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha dicho en su intervención que "hoy es lunes". El moderador le ha querido corregir: "Será que hoy es sábado". A lo Villarroya ha contestado: "No, no, no. Estoy diciendo que no hay fines de semana en la guerra" https://t.co/06wEPhBRoU pic.twitter.com/dlTQS9QS53 — EL PAÍS (@el_pais) March 21, 2020

Gracias, científicos, por vuestro trabajo para vencer al coronavirus. Este Gobierno os necesita y os escucha. Hoy hemos constituido el Comité Científico del #COVID19 con expertos en distintas áreas de la medicina y la ciencia en la lucha contra el virus.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SpoNFEiqOz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 21, 2020

Nou discurs bel·licista per part dels comandaments militars espanyols fer front a la pandèmia de coronavirus a l'Estat. Miguel Ángel Villaroya, cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), ha sortit en roda de premsa per valorar la situació actual de la pandèmia de Covid-19 a Espanya.En un moment de la roda de premsa, Villaroya ha assegurat que "era dilluns". Un dels periodistes ha volgut corregir el comandant militar, recordant-li que "avui és cap de setmana". Villaroya però, ha volgut sortir del pas assegurant que es referia al fet que és dilluns perquè "no hi ha cap de setmana durant la guerra".Els responsables tècnics i sanitaris que estan gestionant la crisi sanitària del coronavirus han anunciat que, a partir d'aquest dissabte, es comencen a distribuir 640.000 tests ràpids que permetran obtenir resultats en un temps d'entre 15 i 20 minuts. La previsió és arribar a un milió de kits d'aquestes característiques en els pròxims dies. També es distribuiran 500.000 mascaretes per a professionals i 800.000 per a pacients i s'han comprat 700 respiradors.El nou balanç de l'afectació del coronavirus a Espanya és de 1.326 les víctimes mortals -324 més que ahir- i 24.926 els contagis confirmats, segons dades del ministeri de Sanitat. En un moment en què encara no s'ha assolit el màxim pic de contagis i que el sistema de salut està fregant el col·lapse, hi ha 1.612 persones que estan a la UCI. De tots els casos que han donat positius, més de la meitat han requerit hospitalització, mentre que 2.125 persones han superat el virus. La previsió és que els contagis segueixin augmentant en els pròxims dies."Ningú pot saber quan arribarem al pic, el que sí que tenim clar és que les mesures de distanciament social tindran un efecte", ha dit María José Sierra, tècnica del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que ha hagut de substituir avui Fernando Simón perquè aquest presentava símptomes de Covid-19 però finalment ha donat negatiu en la prova. També ha insistit que les mesures d'aïllament ordenades són les adequades i s'ha mostrat convençuda que donaran fruits.La letalitat del coronavirus a Espanya, segons han precisat els coordinadors de la crisi, és del 5% dels casos confirmats. Tot i això, aquest percentatge no és real perquè no té en compte tots els contagis reals, només el que s'han pogut diagnosticar. Durant la roda de premsa d'aquest dissabte han precisat que s'han fet 350.000 proves de detecció. Fins ara no s'han donat dades detallades per grups d'edat, però Sierra ha dit que això es farà en breu. N'ha apuntat ja algunes: al voltant del 50 d'hospitalitzats, ha dit, tenen més de 70 anys i el 70% dels que estan a l'UCI superen els 60 anys. Entre els menors de 30 anys, l'hospitalització és d'entre un 5% i un 10%, mentre que es rebaixa a entre l'1% i el 2% entre els menors de 20 ingressats. La letalitat, ha precisat, se situa "fonamentalment en majors de 70 anys" i "especialment en majors de 80".En el cas de Catalunya, han mort 122 persones i els infectats detectats són 4.203. És el segon territori de l'estat espanyol amb la situació més greu. La Comunitat de Madrid, la més afectada, acumula 8.921 contagis detectats i 804 persones que han mort, a més de l'hospitalització del 80% de les persones contagiades. Fernando Simón va reconèixer aquest divendres que s'està "restringint" el criteri per entrar en algunes UCI que es veuen desbordades.En les últimes hores, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha constituït el comitè científic de la Covid-19 . Juntament amb el ministre Illa, ha convocat els experts per videoconferència, un equip inicial de sis científics que es preveu que s'ampliï.Entre els primers membres del grup hi ha el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla; el responsable del laboratori encarregat de vacunes i hemo derivats a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, Agustín Portela o el professor de Bioestadística i Epidemiologia de l'Escola Pública de Salut Pública de la Universitat de Harvard, Miguel Hernán.A més, el comitè compta amb la subdirectora general d'Epidemiologia de la Generalitat Valenciana, Hermelinda Vanaclocha; la directora de la Unitat d'Investigació en Cures i Serveis de Salut de l'Institut Carles III, María Teresa Moreno-Casbas; la viròloga del Centre Nacional de Microbiología del Carles III, Inmaculada Casas; i el coordinador de Malalties Infeccioses de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, Javier Arranz.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor