Els Mossos frustren la celebració d'una orgia a Barcelona en ple confinament pel coronavirus

Els Mossos d'Esquadra van frustrar una orgia sexual a Barcelona en ple confinament per combatre l'expansió del coronavirus a tota Catalunya. Segons apunten diversos mitjans , els agents de la policia catalana van actuar al carrer Casp de la capital catalana arran de la confessió d'una de les persones que anava a participar en aquesta festa sexual. Els agents es van trobar a un total de vuit persones que es disposaven a celebrar l'orgia amb una gran quantitat d'estupefaents.Segons les mateixes informacions, anaven a celebrar-la durant tota la nit fins a un total de trenta persones. L'orgia, però, no es va arribar a celebrar per la intervenció de la policia catalana. Els Mossos van trobar un dels participants amb símptomes de possible coronavirus i va ser traslladat a un centre hospitalari amb tos i febre. Li van fer la prova de Covid-19 i va acabar donant un resultat negatiu.

