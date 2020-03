Budó assegura que els propers dies s'acabaran de distribuir les targetes moneder

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que ja s'estan repartint les primeres targetes moneder, i que els propers dies s'acabaran de distribuir entre les famílies que tinguin concedides les beques menjador. Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dissabte al migdia, la consellera de Presidència s'ha referit així a la carta que una quarantena d'alcaldes i alcaldesses -entre les quals Ada Colau- han enviat al president del Govern, Quim Torra, per queixar-se per la gestió d'aquestes targetes. Per altra banda, Budó ha explicat que alguns hotels ja reben pacients perquè hi facin el tractament i el confinament.Els departaments de Treball i Empresa van establir la fórmula de les targetes moneder per donar suport a les famílies que tenen concedides beques menjador -unes 16.000-, i Budó ha assegurat que algunes ja s'estan enviant als ajuntaments, consells comarcals, àrea metropolitana i al Consorci d'Educació de Barcelona. Algunes de les institucions ja estan rebent i repartint les targetes moneder, segons la consellera, i s'espera que els propers dies s'acabin de distribuir.Colau i una quarantena de batlles més de Catalunya han enviat aquest dissabte una carta a Torra on mostren la seva "preocupació" per la gestió de les targetes moneders -el projecte que dota d'un nou instrument als ajuts econòmics per a alimentació i productes de primera necessitat. La carta lamenta que el món local no ha rebut cap directriu sobre el repartiment de les targetes moneders, i apunta que no s'han materialitzat encara els ajuts de menjador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor