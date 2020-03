El nombre de recuperats del coronavirus a Catalunya s'eleva a 183

Malgrat que la pandèmia del coronavirus està arribant al punt més crític a Catalunya, amenaçant amb un col·lapse del sistema sanitari, la xifra de pacients que reben l'alta hospitalaria i que, per tant, s'han recuperat del Covid-19, és també cada dia més alta. L'últim balanç situa el total de persones recuperades en 183, 33 noves altes en les darrers hores segons ha anunciat la consellera de Salut.El protocol per donar l'alta els pacients per coronavirus consisteix en la realització de dues analítiques que comproven els nivells de la proteïna C-reactiva, que augmenten en resposta a la inflamació. Si surten positius, vol dir que el virus encara circula per l'organisme i que pot ser font de contagi. Si surt negatiu, es repeteix la prova 24 hores després. En cas que en la segona analítica els valors també surtin negatius, el pacient obté l'alta i pot tornar a casa.Aquestes dades contrasten amb les de nous contagis i víctimes mortals , que aquest dijous van tornar a experimentar un fort increment. En concret, a Catalunya, segons les últimes dades oficials, el total de casos registrats de coronavirus s'eleva a 3.270, amb 82 morts.

