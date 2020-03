Clam unànime dels gremis de restauració, turisme i comerç per la suspensió del pagament d'impostos

El sector del comerç, el turisme i la restauració ha demanat de forma unitària que en el proper consell de ministres s'aprovi una suspensió en el pagament d'impostos, i en especial de l'IVA, l'IRPF i les quotes a la Seguretat Social, per a totes aquelles empreses que degut a la declaració de l'estat d'alarma i les mesures de contenció de propagació del coronavirus, han hagut de tancar o han vist significativament reduïda la seva activitat i facturació.Les patronals Foment Comerç i Pimec Comerç, amb el suport de 22 entitats i gremis dels àmbits de turisme, restauració i comerç de Catalunya (ABCcat, ACES, AIJEC, ANCECO, ANGED, Apartur, ASSOCOME, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, CEDAC, Cecot Comerç, COACB, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Comertia, FEGP, FECOM, FOEG, Fundació Comerç Ciutadà, Gremi del Motor, Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, PIMEC Turisme i RETAILCAT) reclamen de forma excepcional i urgent la suspensió durant els propers tres mesos la presentació (o com a mínim d'efectuar l'ingrés en la seva totalitat) de les declaracions i autoliquidacions tributaries, tant les mensuals com les relatives a la totalitat del primer trimestre, excepte aquells que tinguin dret a devolució, com és habitual en el sector dapartaments turístics i hoteler.Reclamen també que la mesura s'apliqui amb independència de l'import i els subjectes que les realitzin, sense interessos. També demanen que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, puguin fraccionar el seu pagament amb posterioritat durant els sis mesos següents. La suspensió en el pagament d'impostos permetria generar a Catalunya fins a més de 700 milions d'euros de liquiditat immediata al mes en aquests sectors, liquiditat que ajudaria a les empreses a poder fer front al pagament de proveïdors, treballadors, etc.Dijous passat, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va enviar una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, en què li demanava la suspensió per tres mesos de l'obligació de presentar declaracions i autoliquidacions tributàries . Foment assegurava que aquesta decisió era necessària per protegir el teixit productiu i garantir que, quan s'hagi superat la pandèmia, el rebot en l'activitat econòmica sigui el més ràpid possible.Per Foment, com per la resta d'entitats gremials, la prioritat econòmica és preservar la cadena de pagaments, la tresoreria de les empreses, la dinàmic de consum i l'ocupació, que es troben seriosament amenaçades. La patronal critica que, malgrat la situació de crisi, l'Agència Tributària mantingui els termini de liquidació d'impostos.Des del món empresarial es considera que després que el Banc Central Europeu i la Comissió Europea hagin felxibilitzat els seus criteris pel que fa a la limitació del dèficit, obrint la porta perquè els governs s'aboquin a afrontar la crisi amb una forta despesa, ja no hi ha excusa perquè l'executiu espanyol no adopti mesures d'urgència també en el pla fiscal i tributari.

