Multen en un control un conductor i tres prostitutes que venien d'un servei sexual

Els Mossos d'Esquadra han sancionat un conductor i tres prostitutes quan tornaven cap a Barcelona després d'haver realitzat aquest divendres un servei sexual en una festa en un poble de la demarcació. Els agents els han aturat quan estaven a punt d'entrar a l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva.Els quatre infractors viatjaven en una furgoneta Mercedes negra de nou places, però complint amb la normativa aprovada per evitar contagis, no podien anar més de d'una persona al vehicle, ja que no es tracta d'un taxi, que sí pot portar un acompanyant. Després un patrulla els ha acompanyat fins a l'estació de tren de Girona per evitar que viatgessin junts en el mateix cotxe. El vehicle ha estat aturat prop d'una hora just a l'entrada del peatge.

