Salut avisa que «hi ha moltes persones joves en estat greu» i 300 crítics

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avisat que en aquests moments hi ha 300 persones contagiades per coronavirus en estat crític o semicrític i que "hi ha moltes persones joves en estat greu". En concret, ha precisat la consellera, d'entre 20 i 50 anys i no només gent gran.Segons el darrer balanç, la xifra d'infectats diagnosticats és de 4.203 i de 122 morts. La dirigent ha volgut deixar clar que "aquest no és només un virus de gent gran i de persones vulnerables" i que, per tant, cal seguir les mesures de prevenció i d'aïllament decretades per trencar la cadena de transmissió. "La falta d'actuació sí que pot ser dramàtica", ha insistit la consellera.La titular de Salut ha reconegut que no descarten haver de recórrer a hospitals de campanya un cop es desbordin els centres hospitalaris o bé a confinaments com el d'Igualada en altres zones del territori si ho consideren necessari per intentar aturar focus d'alt risc. També ha volgut subratllar que hi ha 180 persones que han superat el virus i que han estat donades d'alta.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha tornat a insistir en la petició al govern espanyol de decretar un confinament generalitzat, una reclamació que el president de la Generalitat, Quim Torra, tornarà a traslladar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la reunió que els presidents territorials tindran aquest diumenge. "Tenim la necessitat urgent de confinar Catalunya per evitar la propagació", ha subratllat Budó.El conseller d'Interior, Miquel Buch, per la seva banda, ha explicat que en les darreres 24 hores s'han fet 12.288 identificacions de persones que deambulaven pel carrer i 12.741 identificacions de vehicles. Aquesta última dada, tenint en compte que divendres van ser 8.000, l'ha atribuït a persones que volien sortir per anar a segones residències. També s'han sancionat 2.805 persones que s'han saltat les normes del decret d'estat alarma.Pel que fa al trànsit, Buch ha precisat que s'ha reduït en un 83% a l'àrea metropolitana en comparació al dissabte 7 de març, previ a la crisi sanitària. L'ús del transport públic, ha precisat Budó, s'ha reduït entre un 70% i un 90% respecte un dissabte ordinari.Pel que fa a educació, el govern ha afirmat que ja ha posat en marxa un pla d'acció per garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat i acompanyar els docents i centres en l'ús d'eines digitals. L'objectiu, diuen, és proporcionar recursos que permetin donar continuïtat a l'aprenentatge davant la incertesa de quan podran tornar a obrir les escoles.Per últim, el Govern ha explicat que aquest divendres va informar al sector turístic del tancament d'hotels, centres turístics i altres complexos de tot el país per combatre la propagació del coronavirus fins al 27 de març i no descarten allargar-ho. Budó ha reconegut que tocarà treballar per recuperar el sector turístic, que representa el 12% del PIB català.

