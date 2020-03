Els positius al País Valencià s'eleven a 1.363 persones

El País Valencià ha registrat 258 nous positius per coronavirus i 17 morts més des de l'última actualització, així com cinc noves altes. Segons ha indicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat que el total de positius al territori ja arriben als 1.363 amb un balanç de 50 morts. Als hospitals valencians el nombre d'ingressats ja s'eleva a 476, 84 dels quals estan a l'UCI.Barceló ha detallat que hi ha 264 professionals sanitaris que han donat positiu per coronavirus, i que s'han realitzat 6.430 proves que han resultat negatives. Mentre que ell telèfon que va posar en marxa la Generalitat davant la pandèmia, el 900 300 555, ha rebut ja 31.700 trucades, mentre que a la web per fer el test sobre el coronavirus ja superat les 1.890.000 consultes.Sobre quan començaran a utilitzar-se els anomenats "tests ràpids" i com serà el procediment per a practicar-los, la consellera ha explicat que l'administració valenciana està "a l'espera que el Ministeri concreti el mecanisme" i, per tant, no pot precisar tampoc la data. Ha assegurat que es comunicarà a la població quan el govern valencià disposi també de la informació.

