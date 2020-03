Mor l'estrella del country Kenny Rogers als 81 anys

La llegenda del country Kenny Rogers ha mort a l'edat de 81 anys, segons ha confirmat a través de les xarxes socials la seva família, que apunta a causes naturals. "La família Rogers anuncia amb tristesa que Kenny Rogers va morir la passada nit a les 22:25 hores. Va morir en pau a casa per causes naturals sota cures hospitalàries i envoltat per la seva família", diu l'anunci.El músic, retirat des de feia un parell d'anys, va tenir un bon nombre d'èxits durant els anys setanta i vuitanta. The Gambler, Lady, Through the years o Lucille van ser alguns d'ells. És membre del Country Hall of Fame i va guanyar tres Grammy, entre altres reconeixements de la indústria de la música.La família està planejant un petit i privat funeral a hores d'ara a causa de l'aïllament decretat als Estats Units pel coronavirus. S'espera una cerimònia pública més gran per d'aquí a unes setmanes.

