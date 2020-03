VÍDEO i FOTOS Així patrulla la Policia Municipal de Terrassa per garantir el confinament

Policia Municipal de Terrassa patrullant per la ciutat durant el coronavirus. Foto: Anna Mira

Mascareta i guants posats la parella d'agents surt de la comissaria de la Policia Municipal de Terrassa per iniciar el patrullatge Charlile 30, que cobreix la zona nord de la ciutat.acompanya durant una tarda, una parella d'agents de la policia local durant les tasques per garantir el confinament a la ciutat. Després de recórrer els desèrtics carrers d'una ciutat que ha quedat aturada, el binomi rep un avís d'un grup de tres persones que estarien a la plaça Agustí Bartra. En arribar aturen un noi que assegura sortir a comprar, els agents se'l creuen i el deixen seguir.La ciutadania és la gran col·laboradora dels agents aquests dies. "Tothom està a casa i rebem nombrosos avisos de ciutadans que truquen per informar que hi ha gent al carrer sense motiu", explica l'agent. Després d'aquest avís els agents pentinen els barris de Can Boada Casc Antic, La Maurina, Torrent d'en Pere Parres o del barri de Sant Pere alertant a la ciutadania i denunciant a presumptes infractors de l'estat d'emergència. "Fem una tasca pedagògica però ens trobem amb alguns casos que no estan al carrer per anar a comprar sinó per estirar les cames".Segueix la ruta per la ciutat. No posen l'alerta per megafonia, "la posem en algunes zones on els habitatges estan menys concentrats", explica l'altre dels agents del cos. "En molts casos la nostra presència ja és suficient", segueix.Durant el recorregut per les avingudes sense quasi moviment, aturen a diverses persones, els pregunten on van i bona part d'aquestes els deixen seguir amb normalitat. Altres però, són denunciades. És el cas d'una parella que anava a comprar. Tot i viure junts, no està permès anar-hi els dos alhora i per això els agents han aixecat acta. Després de gairebé una setmana des de l'activació de l'estat d'alarma, a Terrassa ja han estat denunciades 257 persones i 25 han estat identificades. Els agents de la policia expliquen que les xifres, encara de denúncies encara són elevades. "No n'hauríem de tenir cap de denúncia". Però tot i així, són poques si es té en compte que a la ciutat hi viuen 220.000 habitants. José Luís Fernández, sergent del cos policial assegura que "ens esperàvem tenir més problemes i, en canvi, la gent està sent molt comprensiva".Expliquen que els primers dies hi havia més persones que no complien amb l'ordre de confinament però des del dimecres expressen que hi ha hagut "un canvi de mentalitat". Ara la gent és més conscient i també a l'hora de ser denunciats, apunta Fernández. Aquest canvi de paradigma ha coincidit també amb la intensificació d'aixecar actes que l'Ajuntament va anunciar dimecres passat. Des de dimarts a la ciutat s'ha efectuat un control d'entrada de vehicles per la zona sud de la ciutat, on hi ha els Jutjats. Segons Fernández han estat pocs els vehicles que han incomplert la norma, molts d'ells eren persones que anaven a treballar "degudament identificades amb el document que han facilitat les empreses".Aquest divendres i coincidint amb la petició per part de la resta de cossos policials, s'ha fet el control també a la sortida de la ciutat per evitar que la gent vagi a segones residències. Han parat, un a un tots els vehicles que volien sortir de Terrassa per agafar les autopistes C-58 o C-16 però bona part d'ells els han deixat seguir perquè no incomplien la norma. Fernández recorda que només pot viatjar una persona per vehicle però explica que "cada vehicle és un món" i que les casuístiques poden ser molt diverses. Amb tres quarts d'hora només han denunciat un vehicle i això per Fernández hauria estat insòlit fa només uns dies.

