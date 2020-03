El Liceu cancel·la l'activitat artística fins al 3 de maig pel coronavirus

D'aquesta manera, el Liceu explica que s'ha vist obligat a cancel·lar el segon període de funcions de l'òpera La clemenza di Tito de Mozart, l'espectacle Giselle de l'English National Ballet i l'òpera en versió concert Semiramide de Rossini. També suspèn el concert de Cambra El Schubert crespuscular i el procés de creació i funcions de l'espectacle d'El Petit Liceu La barcarola.El passat 11 de març el Liceu ja va anunciar la suspensió de la nova producció de Lohengrein, el procés de creació i funcions d'El monstre al laberint i les representacions escolars i familiars d'IT Dansa, així com un dels concerts de l'OFF Liceu a causa de l'estat d'alerta decretat per la Generalitat.En el text, el teatre també ha explicat que es posarà en contacte amb totes aquelles persones afectades per la suspensió de l'activitat per informar-los de "totes les opcions".