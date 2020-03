Els trucs per desinfectar totalment ordinadors i mòbils

Davant la crisi del coronavirus cal extremar la neteja i les precaucions per evitar les infeccions. En aquest context, la desinfecció d'objectes que fem servir cada dia és essencial per la prevenció de contagis.En ple confinament, passem hores en contacte amb l'ordinador i el telèfon mòbil i cal establir hàbits de neteja per evitar la propagació a través d'aquests objectes.Pel que fa a l'ordinador, el teclat, conjuntament amb el ratolí, és on s'acumula més brutícia, i arribar a netejar-la tota no és fàcil. Cal, doncs, una dosi de paciència i temps.En primer lloc, per iniciar la desinfecció cal treure la pols del teclat i això es pot fer fàcilment amb alguna eina que expulsi aire. Per això, es pot fer servir un aspirador petit o, en cas de no tenir-ne, utilitzar un assecador o un inflador. D'aquesta manera, es farà una primera escombrada i es prepararà el teclat per la neteja a fons.Per obtenir una desinfecció completa, l'alcohol i el sabó han d'entrar en joc. Cal fer-ho, però, sense utilitzar massa humitat, ja que podria penetrar i fer malbé el teclat. La millor opció és mullar un bastonet de les orelles o una agulla embolcallada amb tela amb sabó convencional o alcohol d'uns 70 graus i netejar les vores de cada tecla. Pel que fa a la resta de teclat, es pot netejar amb un drap humit que dugui desinfectant.Pel ratolí es pot fer servir el mateix mètode. Cal ser curosos i detallistes a l'hora de netejar, ja que aquests objectes amaguen petites escletxes on s'hi pot amagar brutícia.Per netejar els "smartphones" i les pantalles en general, el millor és utilitzar les tovalloletes desinfectants especials per netejar ulleres. Amb aquestes, t'assegures que no es malmetrà la pantalla. En cas de no tenir-ne, es pot fer amb una tovallola humida o un drap amb sabó i cal netejar sempre en la mateixa direcció.El que no es recomana és utilitzar tovallons o paper de cuina, ja que podria ratllar la pantalla amb les fibres que es desprenen. Després, cal assecar-ho amb aire fred o un drap sec.Entre els nostres objectes diaris, no s'ha d'oblidar que utilitzem molt els cables i carregadors i que poden ser una font d'infecció. La millor opció és humidificar un drap amb alcohol o sabó i fregar amb detall totes les parts. El més important és eixugar-lo bé després per tal que no hi quedi humitat. A més, es recomana deixar-lo reposar unes hores abans de fer-lo servir.En la desinfecció tampoc s'ha d'oblidar netejar les fundes de tots els aparells. Aquest és l'objecte més fàcil de desinfectar. Siguin de silicona o carcasses dures, el millor és submergir-les directament en un bol ple d'aigua amb alcohol o sabó, deixar-ho durant uns minuts, i assecar-ho.Un cop acabada la neteja cal netejar a fons també el lloc on s'ha fet i posar a rentar tots els draps i les eines utilitzades.

