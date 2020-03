«Hem après de Catalunya que l'aïllament social és la millor recepta»

L’Argentina és un dels països d’Amèrica que ha reaccionat més ràpidament davant els primers confirmats de coronavirus, i ha confinat la població abans que els casos es multipliquin de forma exponencial. En declaracions a RAB Ràdio , la ràdio dels catalans d’Amèrica, el ministre d’Acció Social del govern argentí, Daniel Arroyo, ha destacat que estan seguint de prop l’experiència de Catalunya: “Hem entès, i ho hem après de Catalunya i d’Europa, que l’aïllament social és la millor recepta per evitar la transmissió del virus. Sobre aquesta base estem treballant a l’Argentina, amb l’objectiu d’atendre els més vulnerables, i seguim de prop les mesures que s'implementen a Catalunya”. Ràdio Amèrica Catalunya , l’emissora dels catalans d’Amèrica que emet des de Barcelona i cinc capitals americanes, ha alterat la seva programació per oferir consells, testimonis i informació sobre el coronavirus, per traslladar als països del continent americà les experiències de Catalunya, on l’epidèmia ha colpejat amb força unes setmanes abans que a l’altra banda de l’oceà Atlàntic. RAB Ràdio ha recollit diversos testimonis arreu del continent, de nord a sud, i els ha compartit ambA l’Uruguai, l’epidèmia de coronavirus es troba en una fase inicial, i la ciutadania ha acatat les mesures de distanciament socials decretades pel govern. Així ho explica des del Casal Català de Montevideo Núria Amorós, que destaca que “la gent ha obeït força les mesures de confinament ordenades pel govern”, i afegeix que “l’objectiu és evitar el col·lapse del sistema sanitari, per la qual cosa tothom ha de romandre a casa seva”.A Xile, el govern del president Sebastián Piñera ha decretat l’estat de catàstrofe per a tot el país per 90 dias, amb l’objectiu de frenar l’expansió de l’epidèmia de coronavirus. Claudio Morillas, oient de RAB Ràdio, explica des de Santiago de Xile que “hi ha la sensació d’estar trepitjant un glaç molt prim, ningú no sap què pot passar”.El coronavirus ha arribat als països d’Amèrica i els govern reaccionen aplicant mesures de confinament per intentar alentir l’expansió. Com a tot arreu, això afecta el dia a dia de persones, empreses i entitats. És el cas del Casal de Catalunya de Buenos Aires. El seu president, Josep Meléndez Paredes detalla que la institució “ja funciona de forma totalment virtual, les activitats presencials s’han postergat. Treballem en línia i a través de les xarxes socials”.Mèxic ha optat per una aproximació diferent a l’epidèmia. No ha decretat encara cap mesura de confinament, però l'augment de casos ha posat en alerta les autoritats sanitàries del país. Míriam Aymamí, coordinadora de les emissions de RAB Ràdio en el país, considera que “aquesta crisi ens ha de servir per reconstruir el teixit social sobre els valors d’inclusió, tolerància, democràcia i pluralitat. Sortosament, les mostres de solidaritat arreu del món superen els actes d’egoisme”.Brasil és el país més gran de l’Amèrica Llatina, i haurà de fer front a grans desafiaments per contenir l’expansió de l’epidèmia de coronavirus. Les mesures que s’apliquen a Europa són seguides amb interès. Des de Rio de Janeiro, l’editor del portal de notícies en portuguès Aquí Catalunha explica: “Des d’aquí consta de comprendre decisions com la de no confinar totalment Madrid. Al Brasil l’epidèmia ha arribat unes setmanes després i els governs dels diversos estats del país ja han pres mesures dràstiques per limitar els contagis”.El govern d’Equador, per la seva banda, ha decretat diverses mesures per intentar frenar l’avenç de l’epidèmia de coronavirus al país. Malauradament, l’efectivitat no és l’esperada, perquè la població no en fa tot el cas que caldria. Des del Casal Català de Guayaquil, Neus Tuset observa que “la situació és molt complicada perquè el sistema sanitari del país ha patit molt amb la crisi econòmica dels darrers anys, i la seva qualitat ha decaigut de manera considerable”.

