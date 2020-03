El govern espanyol constitueix un comitè científic amb sis experts per fer front a la pandèmia

Gracias, científicos, por vuestro trabajo para vencer al coronavirus. Este Gobierno os necesita y os escucha. Hoy hemos constituido el Comité Científico del #COVID19 con expertos en distintas áreas de la medicina y la ciencia en la lucha contra el virus.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/SpoNFEiqOz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 21, 2020

El govern espanyol ha constituït un comitè científic amb sis experts per fer front a la pandèmia de covid-19 encapçalat pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.Entre els primers membres del grup hi ha el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla; el responsable del laboratori encarregat de vacunes i hemo derivats a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, Agustín Portela o el professor de Bioestadística i Epidemiologia de l'Escola Pública de Salut Pública de la Universitat de Harvard, Miguel Hernán.A més, el comitè compta amb la subdirectora general d'Epidemiologia de la Generalitat Valenciana, Hermelinda Vanaclocha; la directora de la Unitat d'Investigació en Cures i Serveis de Salut de l'Institut Carles III, María Teresa Moreno-Casbas; la viròloga del Centre Nacional de Microbiología del Carles III, Inmaculada Casas; i el coordinador de Malalties Infeccioses de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, Javier Arranz.L'Estat acumula més de 1.300 morts i frega els 25.000 casos de coronavirus, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. En les últimes 24 hores han perdut la vida 324 persones. Davant, d'aquesta situació, la Moncloa ha constituït formalment aquest dissabte el comitè científic del covid-19, amb sis científics que ja ha mantingut contactes preliminars. Aquest òrgan es podrà ampliar amb la incorporació d'experts en diferents camps de medicina i ciència en la lluita contra el coronavirus.Fins ara, s'havia creat el comitè de gestió tècnic però no un de format específicament per científics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor