VÍDEO Com diferenciar els símptomes greus dels lleus del coronavirus

El Departament de Salut ha explicat aquest dissabte com diferenciar els símptomes greus dels lleus davant una infecció per coronavirus per evitar acudir a un centre sanitari en casos prescindibles. Segons el director mèdic del SEM Xavier Jiménez, cal avaluar els símptomes abans d'alarmar-nos o desplaçar-nos fins a un hospital.Salut considera símptomes lleus la febre –encara que sigui elevada- que baixi en prendre antitèrmics com ara el Paracetamol, la tos, els mocs i el malestar general que es pot traduir en dolors als ossos i a la musculatura. A més, també es poden presentar episodis de diarrea i vòmits puntuals. En aquestes ocasions, es valora l'estat de la malaltia com a poc perillós i es recomana prendre els medicaments habituals en aquests casos i el repòs.D'altra banda, Salut adverteix que hi ha símptomes de risc. Aquests són la dificultat sobtada de respiració i la presència de febre que no disminueix en prendre medicaments. Davant aquestes sensacions, cal acudir a un centre mèdic per rebre assistència hospitalària.El Departament recorda que en cas de dubte es pot trucar al telèfon 061 per rebre atenció mèdica telefònica. Tanmateix, fa una crida a no saturar aquesta línia i usar altres vies de comunicació, com ara trucar als CAP locals.

