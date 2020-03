Nou telèfon de l'Esperança a Barcelona per ajudar a afrontar el confinament

Davant la crisis del coronavirus i els possibles episodis d'angoixa i solitud davant el confinament forçós, el Telèfon de l'Esperança de Barcelona ha reforçat el seu servei amb un nou número, el 682 900 500. La Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona aquesta línia, compta 200 persones voluntàries per oferir suport psicològic les 24 hores al dia.Es preveu que la situació de confinament de la població al seu domicili s'allargui més enllà dels 15 dies inicials aprovats pel govern espanyol fa una setmana. Una situació que, segons han advertit psicòlegs i experts, pot generar situacions d'angoxia i solitud.El darrer balanç de l'afectació del coronavirus a Espanya ha elevat a 1.326 les víctimes mortals i 24.926 els contagis confirmats, segons dades del ministeri de Sanitat. En un moment en què encara no s'ha assolit el màxim pic de contagis i que el sistema de salut està fregant el col·lapse, hi ha 1.612 persones que estan a la UCI. De tots els casos que han donat positius, més de la meitat han requerit hospitalització.En el cas de Catalunya, han mort 122 persones i els infectats detectats són 4.203. És el segon territori de l'estat espanyol amb la situació més greu. La Comunitat de Madrid, la més afectada, acumula 8.921 contagis detectats i 804 persones que han mort. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer aquest divendres que s'està "restringint" el criteri per entrar en algunes UCI que es veuen desbordades.

