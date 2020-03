Igualada preveu un augment de morts per coronavirus aquesta setmana

Igualada ha pres aquest dissabte noves mesures de xoc "in extremis" per combatre el col·lapse que s'està vivint en aquests moments als centres sanitaris de la ciutat. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat l'habilitació d'un espai al CAP Anoia pel descans dels professionals. Els sanitaris faran guàrdies de 24 hores i és per això que s'ha creat una àrea de repòs amb llits per a ells dins l'ambulatori.A més, en aquest mateix centre, s'ha habilitat una carpa del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquest punt es convertirà en un espai de consulta ciutadana a peu de carrer per atendre casos de baixa complexitat. L'alcalde ha assegurat que es tracta d'una "extensió del CAP" que s'utilitzarà per fer el triatge dels malalts. Aquests professionals seran els qui decidiran si el pacient ha de quedar-se a casa o rebre assistència i ser traslladats a l'hospital.La mesura pretén rebaixar la pressió assistencial de l'hospital d'Igualada. "No es tracta d'un hospital de campanya, es tracta d'un moviment per centralitzar tota l'atenció primària en un sol punt de la Conca. Volem que els pacients no es dirigeixin directament a l'Hospital d'Igualada en cas de presentar símptomes, sinó que primer passin per allà i després se'ls derivi" , ha explicat Castells.L'alcalde ha assegurat que són conscients que la ciutat "augmentaran els morts" per coronavirus aquesta setmana i preveu que el nombre d'infectats evolucioni a l'alça. És per això que el batlle ha reafirmat la necessitat de complir el confinament i ha exigit respostes "immediates" a la Generalitat. Castells ha reclamat més proteccions laborals pels treballadors de la Conca d'Òdena afectats per l'aïllament i el brot de coronavirus: "No podem deixar aquestes persones de la mà de Déu. Són problemes que fa una setmana que haurien d'estar resolts. Volem respostes a la inquietud dels treballadors de la Conca d'Òdena que estan completament desprotegits dels drets laborals. No ens valen més excuses".Salut, però, segueix sense atendre la demanda dels alcaldes de la zona confinada que és la creació d'un hospital de campanya extern per poder arribar a atendre els centenars d'infectats i fer front a la pressió assistencial de la Conca. Es tracta d'una reclamació que els consistoris fa temps que fan al Departament de Salut, però que encara no ha rebut resposta, segons ha explicat Castells aquest dissabte.En concret, Igualada demana que es confisqui un edifici privat que s'havia d'inaugurar aquest mes d'abril com a residència d'avis per utilitzar-lo com a hospital de campanya. L'antiga Mútua Igualadina, que havia d'acollir un centre geriàtric nou aquesta primavera, compta amb uns 90 llits disponibles. El propietari de l'edifici -l'empresa Colisee- ja ha anunciat que cedeix l'ús de l'equipament a les administracions públiques per utilitzar-lo com a hospital.Segons dades d'aquest divendres, Salut confirma un total acumulat de 207 positius de coronavirus des que es va declarar el brot a Igualada i la Conca d'Òdena. Set persones estan greus i 24 han mort amb la Covid-19. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 91 són professionals sanitaris. A banda dels infectats, hi ha centenars de treballadors hospitalaris aïllats preventivament que no poden prestar servei.L'origen del brot continua sent a hores d'ara un misteri. Salut va informar que l 'inici de tot hauria estat un dinar de 80 persones que es va fer el 28 de febrer, on es van contagiar professionals de l'Hospital d'Igualada a través del contacte amb persones contagiades del virus. A partir d'allà, segon Salut, es va produir un increment de casos dins el centre i també fora d'aquest, provocant un clúster de contagi comunitari.Una de les infermeres acusades, però, ha negat els fets i ha emés un comunicat en què assegura que ella no va assistir a aquell dinar i que la informació difosa per Salut "és falsa". La dona, que prefereix mantenir l'anonimat, assegura que va ser contagiada per "una font desconeguda" i en cap moment ni ella ni la seva família van viatjar a Itàlia. És per això que demana una rectificació del Departament.

