Alcanar barra el pas a una quarantena de vehicles davant l'arribada massiva a les segones residències

L'alcalde d'Alcanar ha explicat que davant de "l'experiència lamentable" del cap de setmana passat quan el municipi va rebre "un degoteig continuo" de ciutadans procedents de les àrees metropolitanes de Barcelona, València, Saragossa i Madrid, aquest cap de setmana han optat per fer controls als accessos del municipi. Així, a partir de les dotze d'aquest divendres s'han establert controls a les entrades d'Alcanar Platja, les Cases d'Alcanar i l'accés pel riu Sénia des de la comunitat Valenciana. "Amb els recursos de la Policia Local que tenim també hem fet controls en les vies secundàries perquè ningú de fora del municipi pugui entrar a no sé què sigui una causa justificada i inajornable", ha subratllat el batlle.Roig ha considerat que és un acte "d'heroïcitat" que els veïns es quedin a casa amb les dificultats que suposa el confinament i ha criticat l'arribada dels turistes. "No entenc per què venen, no hi ha cap establiment obert ni tampoc cap d'oci. No entenem la irresponsabilitat de la gent que s'ho pren com unes vacances quan no ho són", ha valorat.Les Cases d'Alcanar té 1300 habitants i a l'estiu pot arribar a quintuplicar la seva població. L'arribada massiva de persones que podrien estar contagiades pel coronavirus podria produir una saturació de l'Hospital de Tortosa, que es troba a 40 quilòmetres de distància del municipi. "Tenim pocs recursos a les Terres de l'Ebre i, per tant, és una població sensible. Hem de tenir molta precaució per evitar contagis nous", ha assenyalat l'alcalde.Paral·lelament a aquest dispositiu que s'allargarà durant tot el cap de setmana, els agents patrullen pels carrers dels nuclis urbans per detectar i sancionar totes aquelles persones que no respecten les mesures de confinament domiciliari. Des del començament de les restriccions per l'estat d'alarma, la Policia Local ha aixecat 40 sancions a ciutadans que circulaven per la via pública sense causa justificada. També ha advertit a més de 500 persones i s'ha controlat a prop de 600 persones.