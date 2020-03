Espanya acumula 1.326 morts i prop de 25.000 contagis per coronavirus

Nou balanç de l'afectació del coronavirus a Espanya. Ja són 1.326 les víctimes mortals i 24.926 els contagis confirmats, segons dades del ministeri de Sanitat. En un moment en què encara no s'ha assolit el màxim pic de contagis i que el sistema de salut està fregant el col·lapse, hi ha 1.612 persones que estan a la UCI. De tots els casos que han donat positius, més de la meitat han requerit hospitalització.En el cas de Catalunya, han mort 122 persones i els infectats detectats són 4.203. És el segon territori de l'estat espanyol amb la situació més greu. La Comunitat de Madrid, la més afectada, acumula 8.921 contagis detectats i 804 persones que han mort. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer aquest divendres que s'està "restringint" el criteri per entrar en algunes UCI que es veuen desbordades.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar aquest divendres que es treballa per garantir un subministrament estable de material a tots els centres hospitalaris , així com equips de protecció a les residències de gent gran, focus especialment sensible durant l'epidèmia i que des de la vicepresidència del govern espanyol s'ha reconegut que treballen en situació de risc. Illa també va assegurar que es treballa perquè en els pròxims dies arribin a les autonomies tests ràpids de detecció.En les últimes hores, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha constituït el comitè científic de la Covid-19. Juntament amb el ministre Illa, ha convocat els experts per videoconferència, un equip inicial de sis científics que es preveu que s'ampliï.

