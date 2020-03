El confinament al poble més petit del país: «Aquí estem acostumats, som pocs i costa trobar-te algú»

Amb tan sols 18 residents, Gisclareny és el poble més petit de Catalunya. Aquí ja estan acostumats a no tenir cap botiga, i a sortir al carrer i no trobar-se pràcticament ningú. "Les cases estan tan allunyades les unes de les altres que podem sortir al voltant i no patim per trobar-nos gent", ha explicat un dels habitants, l'Oriol Baños. Tot i això, els veïns eviten trobar-se, i qualsevol contacte el tenen per via telefònica.El que sí que preocupa en aquest petit municipi del nord del Berguedà és com la crisi del coronavirus pot afectar el turisme, la principal font d'ingressos. Amb aquest tipus d'establiments tancats, s'estan anul·lant totes les reserves previstes per Setmana Santa. I ara la incògnita és saber què passarà a l'estiu.A Gisclareny no hi ha cap botiga ni tampoc cap bar. Estan acostumats a passejar pel poble i no trobar-se pràcticament ningú. Per això, el seu dia a dia no ha canviat tant. "Els qui tenim animals, sortim a donar-los menjar i ens airegem", ha explicat un dels 18 residents que viuen habitualment al poble.Baños tampoc ha canviat els hàbits a l'hora de fer la compra, continua anant un cop per setmana i està acostumat a agafar previsions per aguantar tots els dies, ja que el municipi més proper, Bagà, està situat a 20 minuts per una carretera de muntanya i, per tant, tampoc és fàcil anar-hi.El que sí que preocupa aquest petit municipi és com el coronavirus pot afectar una de les seves principals fonts d'ingressos: el turisme. De moment, ja es dona perduda la temporada de Setmana Santa. "Confiem que a l'estiu millori i esperem que la gent prefereixi quedar-se a Catalunya enlloc d'anar tan lluny. Així potser ens recuperarem", ha explicat Baños.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor