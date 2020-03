Centenars de policies catalans, confinats per coronavirus

Les policies catalanes estan notablement afectades pels efectes del coronavirus. Des dels Mossos d'Esquadra fins a la Guàrdia Urbana de Barcelona, passant per les policies locals dels municipis de Catalunya. Centenars d'agents estan aïllats per Covid-19, amb algunes desenes de policies confirmats com a casos de coronavirus.El cap de la comissaria de Mobilitat dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha explicat que ara mateix el cos té al voltant de 700 efectius confinats a casa, dels quals 10 han donat positiu de coronavirus. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí, Molinero ha afegit que entre agents de la Guàrdia Urbana i policies locals hi ha 410 membres confinats a les seves llars, 14 dels quals també han donat positiu del covid-19.D'altra banda, el cap de la comissaria de Mobilitat ha apuntat que s'està fent una cinquantena de controls arreu de Catalunya per evitar que la ciutadania surti de casa per anar a pobles i ciutats en desplaçaments que no es preveuen amb l'actual reial decret d'estat d'alarma.El president de la Generalitat, Quim Torra, va assenyalar ahir al vespre en una entrevista al programa Info-K de la televisió pública catalana que la ciutadania no ha de tenir "por" -i sí "respecte"- a la crisi sanitària generada pel contagi de coronavirus, i va avisar que el confinament es pot allargar. "Potser més de quinze dies", va apuntar en referència als càlculs inicials. Torra va respondre una vintena de preguntes formulades per nens de tot el país, que li van demanar quan es reprendran les classes ordinàries. Encara no hi ha resposta concreta a l'espera de com evoluciona la crisi."Ens en sortirem. Les persones podran mantenir sous i llocs de treball. Si tenen situació de vulnerabilitat, potser hauran d'endarrerir el pagament de lloguers i impostos. Això ho farem. El més important és que ens cuidem", va apuntar Torra, que va insistir que les proves només s'han de fer a les persones que presenten símptomes, com va ser el seu cas. De fet, el president segueix confinat a la Casa dels Canonges després d'haver donat positiu en la prova que es va fer dilluns d'aquesta setmana

