Tot el que has de saber sobre els ERTO

Els treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) ja són 152.230 en la primera setmana de crisi pel coronavirus a Catalunya . La presentació de ERTO ha anat augmentant exponencialment en els darrers dies i s'espera que en la pròxima setmana encara ho faci més.Aquesta s'ha convertit l'eina més utilitzada per les empreses per sobreviure a la paralització actual dels mercats i es tracta de suspendre temporalment els contractes als treballadors. El govern espanyol ha facilitat que les empreses afectades pel Covid-19 puguin obrir aquests expedients de caràcter urgent per causa de força major si les companyies s'han vist obligades a tancar centres de treball. Què són i com s'apliquen els ERTO?

