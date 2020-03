Bernat Solé assumeix la conselleria d'Exteriors per videoconferència

Bernat Solé ha pres aquest dissabte possessió com a conseller d'Acció Exterior de la Generalitat en substitució d'Alfred Bosch , que va dimitir del càrrec el passat 9 de març. En plena crisi sanitària, el fins ara portaveu adjunt d'ERC al Parlament i alcalde d'Agramunt ha assumit el càrrec per vídeoconferència des del consistori del seu municipi amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó.Nascut l'any 1975 a Agramunt, Solé és llicenciat en enginyeria industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i milita a ERC des de l'any 2006. Assumeix el departament que va deixar vacant Bosch fa quasi dues setmanes arran de la deficient gestió del cas d'assetjaments denunciat a Exteriors per part del seu ex-cap de gabinet, que va ser cessat a finals del mes de gener.Per la informació de la qual es disposa, fins a vuit dones van ser víctimes dels presumptes assetjaments de Carles Garcias, que va ser cap de gabinet de Bosch tant en l'etapa a l'Ajuntament de Barcelona com a la conselleria. El conseller va acabar dimitint després que el cas fos publicat pel diari Ara i que es fes públic que Bosch va intentar inicialment recol·locar l'alt càrrec de confiança.Mentre ERC buscava un substitut, ha estat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, qui ha estat assumint les funcions d'Exteriors de forma provisional. Aquest divendres, els republicans van explicar que van demanar a Solé fer un pas endavant per assumir la responsabilitat, fet que implicarà que deixi l'alcaldia d'Agramunt. El dirigent, a més, està investigat per la seva implicació en l'organització de l'1-O.L'aposta del partit d'Oriol Junqueras ha estat per una persona externa al departament que pugui fer "una aproximació neutra" al cas d'assetjaments denunciat i pel qual hi ha una investigació oberta tant pel part del Govern -es va activar el protocol quan es va fer públic el cas i Bosch va dimitir- com internament a ERC. La formació també ha argumentat que ha optat perun perfil "més polític que tècnic" tenint present que el departament té ja un equip amb "alt coneixement tècnic i del sector que està donant bons resultats en la tasca d'internacionalitzar i presentar Catalunya al món".Solé va ser regidor de l'Ajuntament d'Agramunt entre 2007 i 2011, any en què va assolir l'alcaldia, un càrrec que ha ostentat durant nou anys. També és diputat del Parlament des de la legislatura passada i en aquesta ha desenvolupat la tasca de portaveu adjunt del grup parlamentari. En l'àmbit privat, ha exercit com a professor de tecnologia i com a enginyer en l'àmbit empresarial.

