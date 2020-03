DOCUMENT Entra en vigor el certificat per sortir de casa durant el confinament

Control de Mossos a la C-16 per garantir el confinament per coronavirus Foto: Pere Fontanals

Cadascú signa el seu propi certificat, per justificar el seu viatge. Es tracta d'un document en què la persona s'autoresponsabilitza del seu desplaçament.

La Generalitat ha activat un certificat d'autoresponsabilitat per als desplaçaments mentre duri el confinament. El document, que es pot descarregar per internet , s'ha fet efectiu a partir de les 00.00h d'aquest dilluns. Està inspirat en el model que s'utilitza a França per controlar els desplaçaments.Si tens dubtes, a continuació t'aclarim tot el que has de saber de la nova mesura de la Generalitat per garantir el confinament:El certificat no és obligatori, és només una recomanació i l'objectiu és agilitzar els controls policials que hi ha amb motiu del confinament. La ciutadania pot explicar el motiu del seu desplaçament, i els agents podran comprovar si s'ajusta o no a realitat i als casos legals permesos davant l'actual situació de crisi sanitària pel coronavirus. Si no, seran sancionats a partir dels paràmetres que ha explicat Interior, i que van dels 100 als 600.000 euros en aplicació de la "llei mordassa"."Confiem en les persones, és un exercici de confiança amb la ciutadania", ha asseverat Buch. La gent pot explicar a la declaració autoresponsable el motiu del seu desplaçament i el trajecte, i el conseller ha avisat que si s'intenta enganyar la policia s'aplicarà la sanció corresponent.Els casos que permet al·legar aquest document són aquests: l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centre, servei o establiment sanitari; desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial; retorn al lloc de residència habitual; assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; o desplaçament a entitat financera o d'assegurança. També es contempla la possibilitat que hi hagi una causa de força major o situació de necessitat, que s'ha d'especificar.

Certificat Autoresponsable Desplacament by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor