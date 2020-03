Afers Socials detecta 104 casos de coronavirus en residències de gent gran

El Departament ha establert un sistema de recollida d’informació amb l’objectiu de fer un seguiment de l’impacte del coronavirus a les residències i disposar d’informació actualitzada per avançar-se en la resposta i activar la coordinació amb el Departament de Salut. Aquesta informació és clau per activar la resposta més adequada en funció dels diferents serveis de cada territori, segons Afers Socials.La xifra d’usuaris contagiats per coronavirus que recull periòdicament el Departament serveix per analitzar els casos de risc i treballar preventivament tant la distribució del material de protecció com les accions per evitar l’extensió dels contagis.S’ha reorganitzat la manera com es distribueixen els kits de protecció a les residències per atendre casos amb simptomatologia positiva del coronavirus, passant d’actuar de forma reactiva i en funció d’urgències detectades, a actuar de forma preventiva a partir d’un sistema que distribuirà material a les residències quan assoleixen un llindar crític d’existències.Igualment, en casos de necessitat urgent –quan es confirma algun positiu o hi ha persones amb símptomes- ja s’estan distribuint estocs de material disponible i, si el centre residencial estima que en pot necessitar més, s’activa un segon circuït d’urgència de la logística del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que permet realitzar l’entrega urgent de la petició.