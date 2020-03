Mor un segon guàrdia civil de 38 anys per coronavirus

Un nou agent de la Guàrdia Civil ha perdut la vida per coronavirus. Segons ha informat l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, l'home tenia 38 anys i estava destinat a la presó d'Herrera de la Mancha, a Manzanares (Ciudad Real), sent el segon guàrdia civil que mor pel Covid-19.L'AEGC ha explicat que es trobava en quarantena «amb tots els símptomes del coronavirus». La mateixa organització ha explicat que l'agent s'havia queixat de "falta de mitjans de protecció" dies abans d'acabar en quarentena per coronavirus.També han explicat que un altre company agent de la Guàrdia Civil està ingressat greu a l'UCI. L'AEGC informa que té 47 anys i es troba hospitalitzat. A més, l'organització exigeix que es facin les proves a tots els altres agents destinats amb els nous casos positius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor