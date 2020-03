Buch activa un certificat d'autoresponsabilitat per als desplaçaments

🔴IMPORTANT #ProteccióCivil edita 1 model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d'estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per 1 de les causes autoritzades. ENTRA EN VIGOR DILLUNS A LES 00.00 h.

Enllaç https://t.co/h1MggIo6At pic.twitter.com/Lqoa91dBl9 — Protecció civil (@emergenciescat) March 20, 2020

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat a TV3 aquest divendres un certificat d'autoresponsabilitat per als desplaçaments que servirà perquè els Mossos facilitin el pas més ràpidament.El document es podrà descarregar d'internet a partir d'aquesta nit i serà efectiu a partir de les 00:00 hores d'aquest dilluns. Està inspirat en el model que s'utilitza a França. "Confiem en les persones, és un exercici de confiança amb la ciutadania", ha asseverat Buch. La gent pot explicar a la declaració autoresponsable el motiu del seu desplaçament i el trajecte, i el conseller ha avisat que si s'intenta enganyar la policia s'aplicarà la sanció corresponent.Buch ha deixat clar que aquest "certificat autoresponsable" és "recomanable" però no pas una "obligació". El conseller ha detallat que l'objectiu és que la ciutadania pugui explicar el motiu del seu desplaçament, i que els agents podran comprovar si s'ajusta o no a realitat i als casos legals permesos davant l'actual situació de crisi sanitària pel coronavirus. Si no, seran sancionats a partir dels paràmetres que ha explicat Interior aquest matí, i que van dels 100 als 600.000 euros en aplicació de la 'llei mordassa'.Cadascú podrà signar el seu propi certificat, per justificar el seu viatge. Els casos que permet al·legar aquest document són aquests: l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centre, servei o establiment sanitari; desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial; retorn al lloc de residència habitual; assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; o desplaçament a entitat financera o d'assegurança. També es contempla la possibilitat que hi hagi una causa de força major o situació de necessitat, que s'ha d'especificar.

