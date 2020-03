Cabify limita els serveis a un sol usuari

Cabify ha anunciat aquest divendres noves mesures davant la situació de confinament per la crisi del coronavirus. Així, l'empresa limitarà els serveis a un sol usuari, excepte que el client acompanyi persones amb discapacitat, menors, gent gran o tingui una altra causa justificada.A més, Cabify ha recordat en un comunicat que només es recomana el seu servei en les situacions que permet el govern espanyol, i demana a la gent que es quedi a casa si no és per estricta necessitat.

