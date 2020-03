VÍDEO La Policia Municipal de Terrassa anima uns veïns a disfressar-se als balcons

La primera setmana de confinament per a molts ha estat complicada, sobretot si hi ha menuts a casa. Moltes hores a casa buscant alternatives per passar-les de la millor manera possible. La Policia Municipal de Terrassa va tenir una iniciativa que va ser molt ben rebuda pels veïns de Can Parellada de la ciutat.Un cotxe patrulla, mentre feia la ronda va parar en una zona de pisos del barri terrassenc i va animar tots els veïns a "fer un mini carnaval" des dels balcons de casa. L'agent es dirigeix a les famílies i els demana que cal paciència i que no surtin a casa, que ja ho fan ells per la resta . Els policies van donen dues hores als veïns per buscar les millors disfresses i els avisen que transcorregut el temps tornaran per fer un concurs.Com es pot veure en les imatges els veïns, contents amb la iniciativa, van fer cas a la policia, es van quedar a casa i es fan disfressar. Després de dues hores, els agents tornen i es passegen pel veïnat explicant per l'altaveu les disfresses que veuen a la resta de veïns. Des del cos policial expliquen que és una altra manera de comunicar la necessitat del confinament a les famílies.

