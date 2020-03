Llibertat provisional per a un dels joves empresonat pels aldarulls de la sentència de l'1-O

El jutjat d’instrucció número 30 de Barcelona ha deixat en llibertat provisional el jove nord-americà Charles A.P., detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona el 18 d’octubre passat en el marc de les protestes contra la sentència de l'1-O.El jove haurà de comparèixer davant del jutjat els dies 1 i 15 de cada mes. L'argument per mantenir-lo tancat fins ara era la falta d'arrelament, perquè no té domicili conegut i manté la nacionalitat nord-americana.En el judici que s’havia de fer el 20 de febrer i que es va posposar a petició de la defensa per aportar noves proves, la fiscalia demanava sis anys de presó, 7.200 euros de multa i l’expulsió de l’estat per un delicte de danys mitjançant incendi i desordres públics.

