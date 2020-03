El Palau de la Música presenta un ERTO per a tota la plantilla

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "per causa de força major" a conseqüència de la crisi del coronavirus. L'expedient afecta 106 treballadors i els responsables de la institució asseguren que és "l'única via possible" per superar la situació.El Palau està tancat des del divendres 13 de març, fet que "ha reduït a zero2 els ingressos per visites guiades, lloguers d'espais i entrades de concerts, que suposen "el 71% del pressupost total del Palau". A banda de l'ERTO, la Fundació anuncia "altres mesures per contenir la despesa", com ara negociar o suspendre els contractes de diversos serveis i la cerca de noves dates per incorporar a l'agenda concerts suspesos.Mentre duri l'ERTO, i segons les necessitats de la Fundació, "es podrà desafectar, i per tant reincorporar a la feina pel temps necessari", el personal que calgui per fer tasques que es considerin indispensables, com el manteniment de les plataformes digitals o la publicació de la nova temporada.Quan acabi l'ERTO, la Fundació "garantirà la incorporació" de tots els treballadors "amb les mateixes condicions, jornada i antiguitat" i “sense aplicar cap acomiadament per aquesta causa de força major”

